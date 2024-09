Taxi fährt gegen Imbissstand - Mann stirbt nach Unfall

Drei Tage nach einem Unfall mit einem Münchner Taxi ist ein 54-Jähriger gestorben. Bereits am Freitagmorgen war ein Taxifahrer mit seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz gegen einen Imbissstand gefahren. Der 54 Jahre alte Supermarktmitarbeiter stand neben dem Stand. Er wurde von dem Auto erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte belebten den Mann wieder und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er am Montag starb.

Der 72 Jahre alte Taxifahrer blieb unverletzt. Er war den Angaben zufolge nicht betrunken. Einen Vorsatz schließen die Ermittler bislang aus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die genaue Ursache müsse noch geklärt werden.