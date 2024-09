Ein elfjähriges Kind ist auf seinem Fahrrad im Hohenlohekreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge wurde am Samstag in Forchtenberg angefahren und starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Unfallursache wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.