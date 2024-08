Unfälle zu Ferienende auf A3 - keine Probleme am Flughafen

Am letzten Wochenende der Sommerferien in Hessen, dem benachbarten Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es auf der Autobahn 3 zu Unfällen, Staus und einer zeitweisen Sperrung gekommen. Wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte, kollidierten am Vormittag zwei Fahrzeuge an einem Stauende zwischen Idstein und Bad Camberg in Richtung Köln. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

Im daraus folgenden Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall mit drei Fahrzeugen. Zwei davon mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei weiter berichtete. Insgesamt befanden sich elf Menschen in den Fahrzeugen, drei von ihnen wurden leicht verletzt. Wegen der Abschlepparbeiten war die Autobahn für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Zuvor hatte hessenschau.de darüber berichtet.

Am Frankfurter Flughafen alles «im grünen Bereich»

Am Frankfurter Flughafen lief der Betrieb trotz des anstehenden Ferienendes problemlos. Es sei alles im grünen Bereich, sagte ein Sprecher von Fraport. Der Airport-Betreiber rechnet demnach am letzten Ferienwochenende pro Tag mit mehr als 200.000 Passagieren. An normalen Wochenenden liege die Zahl bei 150.000 bis 160.000 pro Tag.