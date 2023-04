Verkehr

16:18 Uhr

Warum die Bahn eine Rekordsumme für Verspätungen an Reisende zahlen muss

Plus Die Bahn musste 2022 als Entschädigung fast 93 Millionen Euro an ihre Fahrgäste zahlen. In der Region ist eine Strecke besonders anfällig für Verspätungen.

Hinter der Deutschen Bahn – und deren Fahrgästen – liegt ein regelrecht chaotisches Jahr. Oft fuhren Züge gar nicht, noch öfter kamen sie erst mit massiver Verspätung an. Die mangelnde Verlässlichkeit schlägt sich inzwischen auch in der Bahn-Bilanz nieder. Für das vergangene Jahr muss der Konzern eine Rekordsumme an Entschädigungen für Ausfälle und Verspätungen an seine Kundinnen und Kunden bezahlen.

Wie eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, hat die Bahn allein dafür 92,7 Millionen Euro ausgegeben. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor lag dieser Wert bei 54,5 Millionen Euro. Das liegt auch daran, dass in Corona-Zeiten weniger Menschen den Zug genutzt haben und dass man Entschädigungen inzwischen ohne großen Papierkram relativ bequem digital beantragen kann. Mehr als die Hälfte der Anträge ging auf diesem Wege ein. Doch unter dem Strich bleiben eben fast 93 Millionen Euro, die der krisengebeutelte Konzern dringend an anderer Stelle brauchen könnte.

