20-Jähriger wird bei Autounfall schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Schlitz (Vogelsbergkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei Osthessen mitteilte, ist der Fahrer in der Nacht auf Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer seien demnach Fahrzeugteile auf der Straße aufgefallen, woraufhin dieser die Polizei rief. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, er ist aber nicht in Lebensgefahr.

