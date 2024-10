50-Jähriger aus Auto geschleudert und gestorben

Ein 50-Jähriger ist bei einem Autounfall in der Oberpfalz gegen ein Brückengeländer geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstag in Barbing (Landkreis Regensburg) aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit.

Danach geriet das Auto über eine Böschung und blieb auf einem Weg liegen, so ein Polizeisprecher. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr löschte nach Polizeiangaben einen Brand, der infolge des Unfalls auf einem angrenzenden Grünstreifen entstanden sei. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.