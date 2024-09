Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Ein Senior ist mit seinem Auto in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus gestorben. Der 77-Jährige war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in dem Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb.