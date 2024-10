Autofahrer kommt von Straße ab - lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Ansbach lebensgefährlich verletzt worden. Der 42-Jährige kam laut Polizei am Dienstagabend aus bislang unklaren Gründen bei Weihenzell in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei sei das Fahrzeug an der abschüssigen Strecke mehr als zehn Meter durch die Luft geschleudert worden und auf der Seite zum Liegen gekommen.

Der Mann wurde den Angaben nach aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei vermutete, dass er nicht angeschnallt war. Der 42-Jährige kam zur Behandlung mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Zeugenaussagen legten demnach den Verdacht nahe, dass der Mann bei dem Unfall alkoholisiert war. Es wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet.