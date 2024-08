Lkw trifft Radfahrer mit Außenspiegel - schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Büdingen im Wetteraukreis von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Laster traf den 56-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel, sodass dieser stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Frankfurt. Laut Polizei wurde der Lkw-Fahrer vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet. Dadurch habe er den vorausfahrenden Radfahrer am Sonntag nicht gesehen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es danach zu einem weiteren Unfall, bei dem eine 27-Jährige schwer verletzt wurde. Ein 25-jähriger Autofahrer bremste stark ab, als er den Lkw-Unfall bemerkte. Daraufhin fuhr ihm eine 21-jährige Frau mit ihrem Wagen auf. Ihr Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen ein dort stehendes Fahrzeug, in dem die 27-Jährige saß. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.