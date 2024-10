Motorradfahrer nach Unfall auf B31 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 in Breisach am Rhein bei Freiburg ist ein 56-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Seite eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Die 70-jährige Fahrerin des Autos habe am Mittag die vorfahrtsberechtigte B31 an einer Stoppstelle überqueren wollen. Dabei übersah sie demnach den auf der Bundesstraße fahrenden Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision kam.

Der 56-Jährige musste Angaben zufolge mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 14.000 Euro.