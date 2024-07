Motorradfahrerin fährt gegen Haus: lebensgefährlich verletzt

Eine Motorradfahrerin, die laut Polizei als Geisterfahrerin unterwegs war, ist mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 33-Jährige sei am frühen Samstagmorgen mit der dreirädrigen Maschine entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen und an einer Kreuzung in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Motorrad frontal mit der Wand des Eckhauses kollidiert.

Laut Polizei trug die Frau keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu sowie zum Unfallhergang laufen.