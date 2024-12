United Airlines: Passagiere können Airtag-Standort teilen

Apples «Objektstandort teilen»-Feature erlaubt es Nutzern, den Standort eines Airtags mit anderen zu teilen. Wer einen Airtag-Tracker im Koffer hat und das Gepäckstück nach einem Flug mit United Airlines vermisst, kann den Standort-Link des Airtags nun direkt in der Kunden-App an die US-Airline weitergeben, teilt United mit.

Konkret können Passagiere den Link hinzufügen, wenn sie in der United-App ein vermisstes Gepäckstück melden. Mitarbeiter können das Gepäckstück dann schneller orten und bergen, so United. Auch Air Canada und Delta Air Lines bieten so einen Service seit jüngstem an.

Dahinter steckt die neue Funktion «Objektstandort teilen», mit der man in der «Wo ist?»-App einen Link zur Standortverfolgung von Airtags und anderem kompatiblem Zubehör erzeugen und teilen kann. Das Feature sei seit dem jüngsten Update für iOS 18.2 verfügbar, so United Airlines weiter.

Apple: 15 Airlines werden das Feature unterstützen

Apple hatte Mitte November angekündigt, dass 15 Airlines «in den kommenden Monaten» Standorte von «Wo ist?» -Gegenständen im Rahmen ihres Kundenservice entgegennehmen werden können. In Deutschland gehören laut Apple Lufthansa und Eurowings dazu. Mit United, Delta und Air Canada haben die ersten Fluggesellschaften das nun ausgerollt.

Ist der Standort-Link einmal an Dritte geteilt, ist er maximal sieben Tage aktiv. Er wird deaktiviert, sobald der gesuchte Gegenstand gefunden ist. Bei Bedarf können Nutzerinnen und Nutzer den Link außerdem jederzeit über die App deaktivieren.