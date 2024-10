Immer mehr Milliardäre: Linke sagt ihnen Kampf an

Der Klub ist schwer exklusiv, aber er wird größer. Zu ihm gehören etwa die BMW-Erben Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt, Milchbaron Theo Müller oder Lidl-Gründer Dieter Schwarz. Die vier sind Milliardäre, ihr Vermögen also mindestens 1000 Millionen Euro wert. 249 Superreiche leben in Deutschland, 23 mehr als bisher, wie das Manager Magazin ermittelt hat. Zum Klub zählen nicht nur Einzelunternehmer, sondern auch Familienstämme. Ihr Reichtum ist gewaltig und besteht aus Bankguthaben, Wertpapieren, Firmenanteilen, Immobilien und Kunst.

Laut dem Bericht besitzen die deutschen Milliardäre 1,1 Billionen Euro und damit mehr als die Bundesregierung mit all ihren Ministerien in zwei Jahren ausgibt. Für die Linkspartei ist diese Anhäufung von Reichtum das Symptom eines kranken Kapitalismus, der nicht richtig funktioniert. „Wie sich das Vermögen der Milliardäre in unserem Land vergrößert, ist Ausdruck eines ungerechten Systems, das die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen fördert“, sagte Parteichefin Janine Wissler unserer Redaktion.

Ziel der Linken: Abschaffung der Millardäre

Sie fordert die Einführung einer Milliardärssteuer von zwölf Prozent, um die Superreichen stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. „Niemand benötigt Milliarden Euro – und niemand hat sie allein durch eigene Leistung verdient. Ziel ist es damit eine gerechte Umverteilung und langfristig die Abschaffung der Milliardäre und Milliardärinnen zu erlangen“.

Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quandt führten lange die Liste der reichsten Deutschen an. Aktuell steht aber Lidl-Gründer Dieter Schwarz auf Rang 1.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der deutsche Geld-Olymp größer geworden und reicher geworden. Zum Vergleich: Im Jahr 2001 gab es hierzulande nur 69 Milliardäre. Aktuell gehören zu den Top 10 im Ranking des Manager Magazins neben der Quandt-Dynastie und dem Lidl-Gründer auch die Erben der Aldi-Brüder, die Familien Porsche und Henkel, der Pharma-Clan Merck und der Großspediteur Klaus-Michael Kühne.

Die Linke will es aber nicht nur bei ihnen zulangen, sondern auch die Millionäre zur Kasse bitten. Dazu soll die Vermögensteuer wieder erhoben werden, die seit 1997 infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aufgehoben ist. In Deutschland besitzen die obersten zehn Prozent der Gesellschaft rund 60 Prozent des Vermögens, während die untere Hälfte der Bevölkerung insgesamt auf nicht einmal ein Prozent kommt. „Während die reichsten zehn Prozent rund 60 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland besitzen, kämpfen Millionen Menschen mit steigenden Mieten, niedrigen Löhnen und explodierenden Lebenshaltungskosten. Diese zügellose Ungleichheit ist unerträglich und gefährlich für die Demokratie“, kritisiert Wissler.

Mehrheit für Vermögensteuer

Neben der Linken fordern auch SPD und Grüne, dass die Vermögensteuer wieder greifen soll. FDP, Union und die Wirtschaftsverbände stellen sich dagegen. In einer Umfrage der Meinungsforscher des Forsa-Institutes vom Juli dieses Jahres sprach sich eine Mehrheit der Bürger für eine Wiedereinführung aus. Demzufolge würden es 62 Prozent befürworten, wenn Privatpersonen und Unternehmen eine solche Abgabe auf ein Vermögen ab einer Million Euro bezahlen müssten. Ein Drittel lehnt diese Besteuerung ab. Eine Mehrheit für die Reichensteuer gab es auch unter den Wählern von CDU und CSU.

Die Verfassungsrichter hatten in ihrem Urteil Mitte der 90er Jahre moniert, dass Immobilien nach einem Einheitswert geschätzt wurden und sahen dadurch den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Der Wert eines Hauses unterscheidet sich je nach Lage, also beispielsweise, ob es in München steht oder in der ostdeutschen Provinz.