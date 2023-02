Augsburger Getriebehersteller Renk wartet auf Leopard-2-Bestellungen

Plus Susanne Wiegand ist Chefin des traditionsreichen Augsburger Getriebeherstellers Renk. Sie fordert von der Bundesregierung Planungssicherheit. Denn die Zeit drängt.

Ungefähr 22.000 Einzelteile, von der einzelnen Spezialschraube bis zum Gehäuseblock aus gefrästem Aluminium – das Getriebe eines Leopard-2-Panzers ist ein Wunderwerk der Mechanik. Das Bauteil ist, wenn man so will, das Herzstück des Panzers, von dem nun das ganze Land spricht. Es sorgt nicht nur für die Übertragung der gewaltigen Motorkraft auf den Untergrund. Die bis zu 70 Tonnen schweren und fast 70 Kilometer pro Stunde schnellen Kampfmaschinen werden über das Getriebe auch gelenkt und zum großen Teil gebremst. Weltweit gibt es nur wenige Unternehmen, die Getriebe bauen können, die diesen enormen Belastungen standhalten. Das Augsburger Traditionsunternehmen Renk kann das.