Ausbildung to go: In der Region sind viele Azubi-Stellen noch nicht besetzt

Martin weiß immerhin sicher, was er nicht will: Eine Lehrstelle, in der er nur ausgenutzt und nicht wertgeschätzt wird. Der Realschüler aus Friedberg steht an diesem regnerischen Freitagvormittag zusammen mit seinem Vater auf dem Willy-Brand-Platz vor der City-Galerie in Augsburg. Die Industrie- und Handelskammer Augsburg (IHK), die Agentur für Arbeit und die Handwerkskammer Schwaben (HWK) haben sich hier heute mit Infoständen und einem umgebauten Kleinlaster breit gemacht, um Menschen wie Martin anzusprechen: potenzielle Azubis, die direkt von der Straße weg angeworben werden sollen.

Martin ist gezielt zu dieser „Last-Minute-Vermittlungsaktion“ gekommen. Er will noch im Herbst eine Ausbildung beginnen. Martins Chancen stehen gut, so viel wird während seines Gesprächs mit den Berufsvermittlern deutlich. Denn obwohl in gut vier Wochen das neue Ausbildungsjahr beginnt, sind in der Region noch tausende Lehrstellen unbesetzt: Die Handwerkskammer verzeichnet aktuell noch 1035 offene Lehrstellen, die IHK sogar 1200.

Ausbildungsoffensive: Wirtschaftsverbände versuchen es nun auf der Straße

Deswegen stehen sie jetzt hier: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HWK, der Jugendberufsagentur (JUBAG) und Agentur für Arbeit haben gerade ihre Stände fertig aufgebaut. Die IHK ist extra mit ihrem brandneuem „Ausbildungsmobil“ vorgefahren, einem Kleintransporter mit einem Container auf der Ladefläche, der sich, einmal aufgeklappt, in ein mobiles Beratungsbüro verwandelt. Man verspricht sich davon, „die Jugendlichen direkt dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten“, erklärt Christian Fischer, Leiter der Abteilung Ausbildung bei der IHK Schwaben. In diesem Fall ist das der Platz vor der City-Galerie, ein großes Einkaufszentrum in der Innenstadt. Mit dem neuen Mobil sollen Fischers Kolleginnen aber auch bald an Schulen oder Freibädern unterwegs sein.

Dass nun eine dieser potenziellen Nachwuchskräfte in Person des 16-jährigen Friedberges Martin am Stehtisch vor dem IHK-Stand steht, um sich zu möglichen Ausbildungen zu informieren, löst bei den zwei Mitarbeiterinnen der IHK und der Frau von der Arbeitsagentur fast schon Begeisterung aus. Denn bis zum Mittag waren sonst nur vier Jugendliche da, um auf dem Tischkicker zu spielen, der neben dem Stand aufgebaut ist. Wenzel ist an diesem Tag der Erste mit ernsthaftem Interesse an einer Ausbildung.

In Bayern könnte es heuer einen neuen Negativrekord bei den Ausbildungsplätzen geben

„Einige sind schon sehr konkret in ihren Vorstellungen“, berichtet Irina Weber, eine der Damen, die an diesem Tag im Namen der IHK für Ausbildungen werben. „Es gibt aber auch welche, die haben sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, was sie nach der Schule machen wollen.“ Für Weber ist schon viel gewonnen, wenn sie bei Aktionen wie hier vor der City-Galerie den Jugendlichen den Gedanken an eine Ausbildung mit auf den Weg geben kann. Viele wüsten etwa gar nicht, dass es zu vielen dreijährigen Ausbildungen auch „abgespeckte“ Modelle auf zwei Jahre gibt. Die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel beispielsweise dauert drei Jahre, die zum Verkäufer nur zwei.

Kurz vor Ausbildungsbeginn sind noch über 2000 Stellen in der Region unbesetzt

Dennoch: Es ist nicht mehr möglich, genug Nachwuchs für die Betriebe zu finden, da gibt sich auch der Christian Fischer keinen Illusionen hin. Es kämen schlichtweg nicht genug junge Leute nach, um die geburtenstarken „Baby-Boomer“-Jahrgänge zu ersetzen, die jetzt nach und nach in Rente gehen. In Bayern kommt heuer noch ein zweites Problem hinzu: Wegen der Umstellung von G8 auf G9 gibt es wesentlich weniger Abiturienten. Statt wie sonst etwa 34.000 traten heuer nur etwa 5500 Schülerinnen und Schüler zur Abiturprüfung an.

Doch der Mangel herrscht bundesweit. Fast jeder zweite Betrieb konnte im letzten Ausbildungsjahr laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) nicht alle Azubi-Stellen besetzen. Wegen der anhaltenden Probleme bei der Bewerbersuche bieten viele Firmen inzwischen weniger Stellen an, erklärt die DIHK. Zwei Drittel der Ausbildungsbetriebe übernähmen alle ihre Azubis.

Bewerbern fehlen grundlegende Fähigkeiten

Doch nicht immer fehlt es an Bewerbern. Das gab in der Umfrage nur ein Drittel der Betriebe als Hauptgrund für Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen an. Knapp drei Viertel sagten dagegen, keine geeigneten Bewerbungen erhalten zu haben. Fast alle Betriebe klagten über Mängel bei den grundlegenden Ausbildungsvoraussetzungen. Vielen jungen Menschen gingen nicht nur schulische Grundkenntnisse ab. Belastbarkeit, Disziplin, mentale Leistungsfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft und Motivation ab.

Martin geht an diesem Tag zwar ohne Vertrag, aber dennoch zufrieden nach Hause. Dass es eine Ausbildung werden soll und nicht etwa der weitere Weg über die Fachoberschule (FOS) zum Abitur, wie es viele seiner Mitschüler anstreben, steht für ihn fest. Schließlich machten alle seine Freunde auch eine Lehre, sagt der Friedberger. Welcher Beruf und welcher Betrieb es werden wird, das weiß er aber auch nach dem Besuch bei den Berufsberatern nicht. Immerhin: Für kommende Woche hat er einen weiteren Beratungstermin bei der Arbeitsagentur ausgemacht.