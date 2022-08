Digitale Wirtschaft

Viele IT-Start-Ups: Willkommen im Silicon Schwaben?

Gastfreund in Kempten ist auch ein Ausbildungsbetrieb.

Plus Besonders viele der schwäbischen Start-ups sind IT-Gründungen. Diese schaffen oft viele neue Jobs, wie das Unternehmen Gastfreund zeigt.

Von Michael Kerler

Beginnen wir mit einer Erfolgsgeschichte. Es ist jetzt über zehn Jahre her, da sind Marc Münster, Roland Hötzl, Dominik Haßelkuss und Sebastian Kern bei Hotelaufenthalten immer wieder abgegriffene Zimmermappen, Flyer und lose Info-Zettel in die Hände gefallen. Sie dachten sich: Das geht doch schöner, besser – und vor allem digital! Es entstand die digitale Gästemappe. So lautet die Gründungsgeschichte des Unternehmens Gastfreund aus Kempten.

