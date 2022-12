VW-Betriebsratschefin unzufrieden mit Stand der Gleichberechtigung auf Top-Managementebene

Exklusiv Sowohl ihr Geschlecht als auch ihr Migrationshintergrund sind für Daniela Cavallo immer wieder Thema in dem männlich geprägten Automobil-Unternehmen,

Die Volkswagen Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo ist unzufrieden mit dem Stand der Gleichberechtigung auf Top-Managementebene innerhalb des Konzerns. „Wir stellen jedenfalls fest: Je höher die Hierarchie-Ebenen bei VW sind, desto weniger Frauen sind bei Besprechungen vertreten. Ich erlebe das immer wieder bei Terminen“, sagt sie in einem Interview mit unserer Redaktion.

Sie selbst macht diese Erfahrung immer wieder. „Oft sitze ich als einzige Frau am Tisch. Das trifft gerade zu, wenn Top-Manager und Vorstände dabei sind. Das muss sich ändern.“ Was Geschlechterdiversität betrifft, sei der Betriebsrat sehr viel weiter als das Unternehmen selbst. Die oberste VW-Arbeitnehmer-Vertreterin erinnert sich: „Als ich 2002 erstmals in den Betriebsrat einzog, diskutierten wir noch intensiv darüber, wie wir es schaffen können, gute Frauen für Betriebsratsgremien zu gewinnen. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit.“

Cavallo: "Viele fragen mich nach meinem Migrationshintergrund"

Doch Cavallo räumte ein: „Mir als Konzern- und Gesamtbetriebsratsvorsitzenden des Volkswagen-Konzerns begegnet immer wieder die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass in einem männlich geprägten Automobil-Unternehmen eine Frau an der Betriebsratsspitze steht.“ Und das sei so, obwohl sie bereits seit Mai 2021 den Betriebsrat leitet.

Cavallo räumt auch ein: „Viele fragen mich nach meinem Migrationshintergrund.“ Die Eltern der Betriebsrätin stammen aus Italien. Cavallo hat einen italienischen und einen deutschen Pass. So ist Cavallo zur Überzeugung gekommen, „dass mein Weg in Deutschland leider noch nicht die Normalität darstellt“. Das empfinde sie als „traurig“. Die VW-Betriebsrats-Chefin forderte: „Es gibt also in Deutschland noch viel zu tun. Karrieren wie meine müssen zur Normalität werden.“

