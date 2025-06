Nach Unfall an Bahnübergang: Junge Frau stirbt

Eine 18-Jährige ist an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden und einen Tag später im Krankenhaus gestorben. Sie war bei dem Unfall am Montag auf einem E-Scooter unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Zunächst wurde sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Dienstag an ihren Verletzungen starb.

Der Bahnübergang bei Holzgerlingen (Landkreis Böblingen) sei mit einem roten beziehungsweise gelben Blinklicht ausgestattet. Auch ein akustisches Warnsignal gebe es. Ob die Signale zum Zeitpunkt des Unfalls aktiv waren, sollen die Ermittlungen klären.

Die Zugstrecke wurde nach dem Unfall voll gesperrt und die Bahn geräumt. Die rund 30 Fahrgäste wurden vor Ort mit Getränken versorgt.