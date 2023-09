IT-Störung bei VW behoben: Produktion läuft wieder an

Eine Netzwerkstörung legte am Mittwoch die Produktion bei VW lahm. Inzwischen konnte der Fehler behoben werden und die Produktion läuft wieder an.

Am Mittwoch hat eine IT-Störung die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in den vier fahrzeugproduzierenden Werke in Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück stand komplett still. Und auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter waren betroffen. Laut dem Handelsblatt waren auch Autohäuser und das US-Werk in Chattanooga betroffen. Zudem trafen die Auswirkungen auch die VW-Tochter Audi. In Wolfburg wurde ein Krisenstab eingerichtet, der die ganze Nacht über arbeitete – mit Erfolg.

In der Nacht auf Donnerstag konnte die Störung nach Angaben von VW behoben werden. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. "Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen." Einzelne Systeme könnten "in einer Übergangsphase" aber noch beeinträchtigt sein, fügte der VW-Sprecher hinzu. Weiterhin gebe es keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde.

Netzwerkstörung bei VW behoben: "Netz zum Handel stillgelegt"

Wie das Handelsblatt berichtete, hatten in vielen VW-Büros zentrale Anwendungen an den Rechnern nicht mehr funktioniert. An manchen Standorten sei der Notruf ausgefallen. Auch Vertragswerkstätten und Händler von VW seien von der Störung betroffen gewesen. "Das gesamte Netz zum Handel ist stillgelegt", hatte die Zeitung aus Händlerkreisen zitiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt, der Autobauer hat einen Krisenstab einberufen. Die ersten Folgen einer IT-Störung für den Wolfsburger Konzern aber sind jetzt schon klar. Video: dpa

Vor Störung bei VW: Probleme bei Toyota

Ende August war bereits der VW-Rivale Toyota von einem Totalausfall betroffen. Technische Probleme hatten bei dem japanischen Autoriesen für etwa einen Tag zu einem kompletten Produktionsausfall in Japan geführt. Ursache sei ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung gewesen. Später hieß es, der Grund sei unzureichender Speicherplatz auf Servern gewesen. Es habe sich nicht um einen Cyberangriff gehandelt, wie das Unternehmen betonte.

Erst im März vergangenen Jahres hatte Toyota alle seine Werke schließen müssen, nachdem sein inländischer Zulieferer Kojima Industries einen durch einen Cyberangriff verursachten Systemausfall erlitten hatte. Auch dabei waren alle 28 Produktionslinien von Toyota in den 14 Fabriken betroffen, was die Produktion von etwa 13.000 Fahrzeugen beeinträchtigte. Außerdem war der Konzern im Juli gezwungen, einen Teil seines Betriebs vorübergehend einzustellen, nachdem ein Cyberangriff auf ein Computersystem im Hafen von Nagoya, einem Drehkreuz von Toyota, die Hafendienste zwei Tage unterbrochen hatte. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch