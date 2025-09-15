Volkswagen prüft Verkauf von Everllence

Der Volkswagen-Konzern prüft, sich von seiner traditionsreichen Augsburger Tochter Everllence zu trennen. Was in einer Präsentation für Investoren zum Auftakt der Internationalen Automobilwoche IAA in München bereits angekündigt worden war, wird nun etwas konkreter. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der Konzern die beiden Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan Chase mit dem Mandat ausgestattet, einen Abnehmer zu finden.

Die Agentur berichtet unter Berufung auf Insider, Volkswagen hoffe auf einen Erlös von mehr als fünf Milliarden Euro. Als Käufer kämen demnach Finanzinvestoren infrage. Ein Konzernsprecher in Wolfsburg will den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren. „Volkswagen managt sein Portfolio an Beteiligungsgesellschaften aktiv. Für Everllence prüfen wir derzeit strategische Optionen“, sagte er unserer Redaktion. Zu möglichen weiteren Schritten äußere man sich derzeit nicht.

Volkswagen ist noch an eine Konzern-Garantie gebunden

Überlegungen zu einer Abspaltung der Tochter Everllence, die noch bis zum Frühsommer dieses Jahres MAN Energy Solutions hieß, gibt es bei Volkswagen schon länger. Allerdings hat MAN Energy Solutions Ende 2020 mit der IG Metall und den Betriebsräten ein Sparprogramm vereinbart, das einen massiven Stellenabbau umfasste. Und Teil des Deals war eine zweistufige Garantie aus Wolfsburg, dass die Augsburger Tochter bis mindestens Ende des Jahres 2024 unter dem Volkswagen-Dach bleibt. Bei Erreichen bestimmter Renditeziele sollte diese Garantie sogar bis mindestens Ende 2026 fortgeschrieben werden. Das Unternehmen hat seine Durststrecke überwunden und zuletzt Rekordauftragseingänge gemeldet.

MAN Energy Solutions kam im Rahmen der Zerschlagung des einstigen MAN-Konzerns zu Volkswagen, wie übrigens auch der mittlerweile eigenständig an der Börse notierte Getriebekonzern Renk. Das war der Preis, um die Nutzfahrzeug- und Lkw-Sparte von MAN und Volkswagen unter dem Dach von Traton als eigenständige Tochter an die Börse zu bringen. Zu Traton gehört auch die früher eigenständige Marke Scania.

Everllence setzt auf die Dekarbonisierung der Industrie

Everllence bietet heute Produkte zur Dekarbonisierung der Industrie an. Dazu gehören neben Großwärmepumpen auch Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO₂. Ins Portfolio gehört neben der Herstellung von Großmotoren auch der Umbau der bestehenden Motorflotten, etwa in der Schifffahrt, zum Betrieb mit umweltfreundlichen Kraftstoffen. Durch die gemeinsame Übernahme von H-Tec Systems zusammen mit Volkswagen im Jahr 2021 sollte auch die Herstellung von Wasserstoff-Elektrolyseuren ein wichtiger Geschäftszweig werden. Doch der verzögerte Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft hat diesen Bereich in Schieflage gebracht.