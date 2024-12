VW und IG Metall: Einigung nun doch ohne Werksschließungen

Wie geplant haben VW und IG Metall noch vor Weihnachten eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Das wurde am Freitagabend bekannt.

Zunächst hatten Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und Bild berichtet, in den Marathonverhandlungen zeichne sich eine Lösung ab, die auch die Schließung zweier Werke beinhalte. Zudem sollten Tausende von Arbeitsplätzen entfallen. Wie nun die IG Metall bekannt gab, sind die Werksschließungen aber doch noch abgewendet worden.

Zwei VW-Werken sollen schließen – Rüstungskonzern als Ersatz?

Laut dem Bild-Bericht, der über die Werksschließung berichtet hatte, sollte es sich bei den von Schließung betroffenen Werken um die Produktionsstätten in Osnabrück sowie Dresden handeln. Zum einen soll die Gläserne Manufaktur in der sächsischen Landeshauptstadt offnenbar nicht mehr lange ein VW-Werk sein. Es seien Umnutzungen oder gar ein kompletter Verkauf geplant, so die Angaben übereinstimmender Medienberichte. Das gleiche Schicksal hätte demnach dem Standort im niedersächsischen Osnabrück blühen sollen.

VW und IG Metall informieren über Ergebnis der Tarifverhandlungen

Des Weiteren sollen auf lange Sicht 10.000 Stellen bei Europas größtem Autobauer gestrichen werden, jedoch vor allem durch natürliche Fluktuation wie Renteneintritte. Damit scheinen auch die befürchteten Massenentlassungen – die Rede war von einem Stellenabbau von bis zu 30.000 Mitarbeitern – vom Tisch zu sein.