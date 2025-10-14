„Ziel ist es, ganz vom Gas wegzukommen“: Wie Wärmepumpen eine ganze Wohnanlage heizen

In der Rot-Kreuz-Straße in Augsburg-Haunstetten fällt die Neuerung sofort auf. Das Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1963 am Ende der Straße hat ein neues Heizsystem. Die Wärmepumpe ist über die niedrige Hecke gut zu erkennen. Schwarz, ungefähr zwei Meter hoch, groß wie ein Kleiderschrank. Dies ist der erste Herbst und Winter, in dem das Gerät im Einsatz ist. Den Bewohnern der 24 Wohnungen wird sie in den kommenden Monaten helfen, dass sie es warm haben. Und den Besitzern der Wohnanlage - eine Genossenschaft - , wird sie helfen, ihren Gebäudebestand einen Schritt näher an die Klimaneutralität heranzuführen.

Während Wärmepumpen für Einfamilienhäuser inzwischen etabliert sind, sieht man sie bei größeren Wohnanlagen noch selten. „Bei der Heizungssanierung von Mehrfamilienhäusern steht der Einsatz von Wärmepumpen erst am Anfang“, sagt Konstantin Hörmann vom Unternehmen Rexroth Heizungsbau, das die Anlage gebaut hat. Er ist aber überzeugt, dass sie bald häufiger genutzt werden, auch im Altbau. Denn Wohnblocks aus den 50er und 60er Jahren wie in der Rot-Kreuz-Straße gibt es zehntausendfach im Land.

Idee: Unabhängiger von Gas und Öl sein und so die Kosten senken

Wie es mit dem Heizen weitergeht, ist auch ein Thema in der Politik. Die schwarz-rote Koalition hatte angekündigt, das Gebäudeenergiegesetz zu überarbeiten. Dies dürfte auch ein Thema auf der Wärmekonferenz sein, die am Dienstag und Mittwoch in Berlin stattfindet. Angekündigt hat sich CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Der Wohnblock gehört zur Wohnsiedlungsgemeinschaft Neue Heimstätte eG, einer Genossenschaft, die vor über 70 Jahren im Süden von Augsburg gegründet wurde, um Lösungen für die damalige Wohnungsnot zu finden. In der Genossenschaft hat man sich über die Investition viele Gedanken gemacht. „Wir wollen das Wohnen in Zukunft bezahlbar halten, das ist unser Gründungszweck“, sagt Richard Ziegler, Diplom-Architekt und Vorstand der Wohnsiedlungsgemeinschaft. Die Genossenschaft geht davon aus, dass in den kommenden Jahren fossile Energieträger wie Gas und Öl deutlich teurer werden. Die Idee ist es deshalb, von Gas und Öl unabhängiger zu werden und die Kosten zu drücken.

„Wir wollen bis 2040 klimaneutral sein“, nennt Ziegler das Ziel der Genossenschaft. Die Wohnsiedlungsgemeinschaft arbeitet derzeit einen „Klimapfad“ aus - einen Fahrplan auf dem Weg zur Klimaneutralität. Basis sind Daten aller Wohnanlagen, auch zum Zustand der Gebäude. Es geht um 666 Wohnungen, ein Großteil aus den 60er Jahren. „Der Vorteil ist, dass 90 Prozent davon schon energetisch saniert, also gedämmt sind“, sagt Ziegler. „Die Herausforderung ist, dass sie aber zu 83 Prozent noch eine Gasheizung haben, die auf erneuerbare Energien umgestellt werden muss.“

Hybridheizung: Ein Gaskessel unterstützt die Wärmepumpe bei Kälte

Ein Anfang ist in der Rot-Kreuz-Straße gemacht: Die in diesem Frühjahr installierte Wärmepumpe war bis dahin die größte, die das Heizungsbauunternehmen Rexroth errichtet hat. Mit etwa 40 Kilowatt Nennleistung bringt sie Heizungswasser auf bis zu 70 Grad Vorlauftemperatur. Im Keller des Wohnblocks steckt weitere Technik: Wärmetauscher für das Warmwasser, dazu zwei Pufferspeicher – und noch die bisherige Gasheizung, Baujahr 2019. In den warmen Monaten und in der Übergangszeit soll allein die Wärmepumpe Warmwassererzeugung und Heizen übernehmen. Wenn es im Winter richtig kalt wird und die Temperaturen unter 5 Grad fallen, soll der alte Gaskessel ergänzend einspringen. „Das Ziel ist es aber, dass die Wärmepumpe die Hauptenergiequelle ist und mindestens 65 Prozent des Wärmebedarfs erbringt“, erklärt Ziegler.

Die Wohnanlage umfasst 24 Einheiten, sie werden nun hauptsächlich mit der Wärme der Wärmepumpe versorgt. Foto: Michael Kerler

Das Hybridsystem hilft, die Kosten zu begrenzen. Das Haus in der Rot-Kreuz-Straße ist bereits mit Mineralwolle gedämmt, die Heizkörper in den Wohnungen konnten bleiben. Lediglich der Stromanschluss zur Straße musste verstärkt werden. Insgesamt kostet die Anlage rund 150.000 Euro. Die Kosten reduzieren sich aber durch eine Förderung um 35 Prozent.

Die „WSG Neue Heimstätte“ will ganz wegkommen vom Gas

Langfristig, ist man bei der Genossenschaft überzeugt, werden damit die Mieter günstiger fahren. Ein Grund sind die steigenden CO₂-Preise, die auf fossile Brennstoffe entfallen. Betrug die Belastung 2024 noch 45 Euro pro Tonne CO₂, sind es heuer schon 55 Euro, 2026 werden es bis zu 65 Euro sein. Ab 2027 werden die CO₂-Zertifikate über die Börse gehandelt. „Dann könnte der Preis auf über 100 Euro hochgehen, das ist eine relevante Größe“, sagt Jochen Plunger, ebenfalls Vorstand der Genossenschaft. Nach ihren Berechnungen muss die Genossenschaft bereits heute 40.000 Euro an CO₂-Kosten tragen, davon entfällt ein großer Teil auf die Mieter. „Da erscheint es sinnvoll, in Heizungen zu investieren“, sagt Plunger.

Pufferspeicher im Keller halten Wärme vor. Foto: Michael Kerler

Bei der Wärmepumpe in der Rot-Kreuz-Straße handelt es sich um ein Hybridsystem, das die Wärmepumpe mit der Gasheizung kombiniert. Geeignet sind solche Systeme vor allem für ältere, teilweise auch ungedämmte Gebäude. „Unser Ziel ist es aber, ganz vom Gas wegzukommen“, sagt Plunger. Dafür – das legen die Praktiker dar – müssten aber die Rahmenbedingungen verlässlich sein. Die Rechnung gehe nur auf, wenn der CO₂-Preis steigt und der Strompreis für Wärmepumpen sinkt. „Gerade beim Strompreis für Wärmepumpen muss die Politik ins Handeln kommen“, fordert er.

Wärmepumpen-Lösungen für Mehrfamilienhäuser

Inzwischen gebe es auch für den Mehrfamilienhaus-Bereich immer mehr Lösungen mit Wärmepumpen, bestätigt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu. „Im Altbau werden gerne hybride Systeme genommen, bei denen an kalten Tagen eine Gasheizung die Wärmepumpe unterstützt“, sagt er. „Nach einer Sanierung kann man auch auf 100 Prozent Wärmepumpe umstellen.“ Hat im Haus jede Partei eine eigene Etagenheizung, bieten sich Klimasplit-Geräte an.

„Die Wärmepumpe ist die beste Technologie, die wir haben“, ist auch Heizungsfachmann Konstantin Hörmann überzeugt. „Aus der Umgebungswärme lassen sich mit einer Kilowattstunde Strom mehr als drei Kilowattstunden Wärme gewinnen.“ Durch die lange Zeit niedrigen Gas- und Ölpreise war dies nur lange nicht attraktiv. Das ändert sich langsam. Inzwischen sind bei Rexroth Heizungsbau mehrere Aufträge dieser Art eingegangen und stehen demnächst zur Ausführung an.

Die Wärmepumpe der Wohnanlage weist zur Straße hinaus. Foto: Michael Kerler

Nach neuen Berechnungen des Hamburger Energieanbieters 1Komma5 ist der Betrieb von Wärmepumpen deutlich günstiger als von Gasheizungen. Für ein Haus mit 170 Quadratmetern Wohnfläche und einem Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden im Jahr fallen für die Gasheizung 2473 Euro an, für ein Wärmepumpensystem mit Photovoltaik und Speicher nur 750. Die größte Hürde dürften heute die deutlich höheren Anschaffungskosten sein.

Konstantin Hörmann empfiehlt, die Heizungsmodernisierung nicht zu lange auf die lange Bank zu schieben: „Wir Handwerksbetriebe werden nicht im Jahr 2040 alle Anlagen auf einmal austauschen können.“