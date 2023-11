Verdi kündigt erneut Streiks im Handel an

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Verdi reagiert damit auf die Absage eines Verhandlungstermins von den Arbeitgebern.

Mehr als 80 Betriebe des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Einzelne Betriebe sind seit mehreren Wochen im Streik. Verdi spricht von einer "skandalösen Absage des gemeinsam vereinbarten Verhandlungstermin" von Seiten der Arbeitgeber. Eigentlich sollten die Arbeitgeber im Einzelhandel auf Landesebene über einen Tarifabschluss verhandeln. Nun fordert der Handelsverband Deutschland ein Spitzengespräch der Sozialpartner auf Bundesebene, um die seit Monaten stockenden Verhandlungen voranzubringen.

Eigentlich wird im Handel auf Länderebene verhandelt. Dieses Format sagten die Arbeitgeber nun ab. "Ziel des Treffens ist eine Einigung über ein neues, effektives Verhandlungsformat", hieß es vom Verband. Bis dahin sähen die Handelsverbände in weiteren Verhandlungsrunden auf Landesebene keinen Sinn mehr.

Warnstreik bei Gewerkschaft Verdi: Diese Filialen in Bayern sind betroffen

Die Tarifverhandlungen betreffen Millionen Beschäftige. Verdi fordert im Handel unter anderem mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde. Im Zuge des Warnstreiks könnten einzelne Filialen geschlossen bleiben. In den geöffneten Läden kann es zu erheblichen Einschränkungen bei den Geschäftsabläufen kommen. Kundinnen und Kunden müssen sich dort auf längere Wartezeiten an den Kassen einstellen. In diesen Geschäften wird zum Streik aufgerufen:

Sport Scheck in München

Scheck in Zara in München und Augsburg

und ausgewählte Edeka-Filialen in München , Dillingen und Wemding

, und H&M in Augsburg , Donauwörth und München

in , und Metro in München-Pasing und Neu-Ulm

und Hugendubel in München

in Ikea in Brunnthal , Eching , Gersthofen und Würzburg

in , , und Kaufland in Bad Kissingen , Erding , Freising , Geretsried , Lichtenfels , Moosburg, München , Rosenheim und Schweinfurt

in , , , , , Moosburg, , und Schweinfurt NK Südfilialen in München

Saturn in Augsburg und Friedberg

und Zentrallager Lidl in Anzig und Graben

in und Graben Zentrallager Rewe in Buttenheim und Eitting

in und Rewe und Penny in Eching

und Penny in Douglas in Aschaffenburg und Würzburg

in und eurotrade am Flughafen München

Hoffmann Supply Chain in Odelzhausen

Massimo Dutti in München

in Media Markt in Rosenheim

