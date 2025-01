Post streikt auch heute – wo die Zustellung gefährdet ist

Da sich bei mir in Pfersee-Süd witzigerweise gestern zwei Postboten vor der Türe unterhielten, habe ich mal gefragt, in Augsburg ist weder das Interesse an einem nur 12 Monate geltenden Tarifvertrag, noch die Zahl der Gewerkschafter wohl sehr groß, es haben und streiken wohl nur einige wenige hier. Wie war/ist es denn in anderen Stadtteilen so?