Verdi plant für Montag Warnstreiks an verschiedenen deutschen Flughäfen

Flugreisende werden am Montag wohl viel Geduld aufbringen müssen. Grund dafür: Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. Nicht nur der Hauptstadtflughafen BER sei betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Montag zu Warnstreiks an mehreren Flughäfen aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft müssen sich Reisende an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Hannover sowie Bremen auf längere Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen einstellen.

Hintergrund sind den Angaben zufolge einerseits die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Auch an Flughäfen in Hannover, Hamburg und Bremen soll gestreikt werden

Nicht nur am Hauptstadtflughafen BER sei am Montag mit Behinderungen und Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi am Samstag weiter mit. An den Flughäfen in Hannover und Bremen sei davon auszugehen, dass am Streiktag Passagierflugzeuge weder starten noch landen könnten. Am Hamburger Flughafen hat Verdi rund 2000 Beschäftigte mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22.00 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. (dpa)

