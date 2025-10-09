Warum die Autozulieferer so tief in der Krise stecken

Zum Beispiel Bosch: Der Autozulieferer mit Sitz im baden-württembergischen Gerlingen hat erst Ende September angekündigt, seinen Sparkurs zu verschärfen. Allein in Deutschland werden im Mobility-Bereich 9000 Stellen abgebaut. Zum Beispiel Webasto mit Sitz in Stockdorf bei München: 2024 hat das international aufgestellte Unternehmen die Zahl seiner Mitarbeitenden um 1300 reduziert. Im Frühjahr wird vermeldet, dass in Deutschland 650 Stellen wegfallen. In der Verwaltung, der Entwicklung und der Produktion.

Die deutsche Autoindustrie fährt schon lange nicht mehr mit Tempo. Und das spürt vor allem die Zulieferindustrie massiv. Für Webasto begründet ein Sprecher den Sparkurs so: „Gesättigte Märkte, enormer Kostendruck, verändertes Käuferverhalten, zunehmende Konkurrenz aus China – aber auch permanente regulatorische Veränderungen seitens der Politik haben die Rahmenbedingungen auch für Webasto deutlich verschlechtert.“

Ifo-Institut: Erwartungen in der Autobranche wieder schlechter

Der Autogipfel im Kanzleramt am Donnerstag war nicht der Erste und wird kaum der Letzte bleiben, wenn die deutsche Wirtschaft nicht allmählich spürbar anzieht. Das Münchener Ifo-Institut meldet jedenfalls pünktlich zum Stelldichein bei Friedrich Merz, dass der Geschäftsklimaindex im September merklich gefallen ist – nach jeweils starken Anstiegen im Juli und im August. Auch die Unternehmen der deutschen Autoindustrie bewerteten ihre Geschäftslage schlechter.

Klaus Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, erwartet, dass der Stellenabbau „noch mehr Fahrt aufnimmt“. Der Gewerkschafts-Chef sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir befürchten den Verlust von tausenden Arbeitsplätzen in Bayern. Über die Hälfte der Betriebe hat bereits Produkte und Arbeitsplätze verlagert und plant weitere Verlagerungen.“ Besonders besorgniserregend sei, dass „sehr viele“ Betriebe auch Zukunftsprodukte und Entwicklung verlagerten. Ott kritisiert das scharf: „Damit setzen diese Unternehmen die Zukunftsperspektiven unserer Standorte aufs Spiel. Wenn dieser Prozess nicht gestoppt wird, werden wir unwiederbringlich industrielle Substanz verlieren.“ Betriebe in einer guten wirtschaftlichen Situation, so Ott weiter, verlagerten noch intensiver als jene in einer schwierigen Lage. Nach Ansicht von Ott zeigt das: „Diese Verlagerungen sind letztlich einfach strategische Entscheidungen der Unternehmen zur Steigerung von Gewinnen.“

Bayerns IG Metall Chef Ott: Unternehmen müssen auf Beschäftigte setzen

Was könnte eine Lösung sein? Ott sieht das größte Problem darin, dass viele Unternehmen stark in die E-Mobilität investiert haben, diese aber jetzt zu langsam in Schwung kommt. Er fordert: „Wir brauchen jetzt eine volle Offensive beim Hochlauf der E-Mobilität. Dazu gehörten auch soziale Leasing-Modelle für kleine und mittlere Einkommen und günstiger Ladestrom.“ Gleichzeitig brauche es mehr Flexibilität bei Regulierungen.

Auch Ott macht sich deshalb dafür stark, dass die EU das Verbrenner-Aus ab 2035 für Hybrid-Fahrzeuge mit klimaneutralen Kraftstoffen lockert. Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss in der Nacht zum Donnerstag allerdings nicht auf eine gemeinsame Position dazu einigen können. Ott wirbt zudem für mehr Schutz der hiesigen Autoindustrie vor der „subventionierten Konkurrenz aus China“: „Wer bei uns Autos verkaufen will, muss sie entweder hier produzieren oder unsere Zulieferteile kaufen.“ Und in Richtung der Auto-Bosse sagt Ott: „Das größte Pfund Bayerns sind das Know-how und die Fähigkeiten der Beschäftigten. Darauf müssen die Unternehmen weiter setzen.“

Laut Verband der Automobilindustrie wollen 80 Prozent der Unternehmen eigentlich geplante Investitionen in Deutschland verschieben, verlagern oder ganz streichen. Das geht aus einer Verbandsumfrage bei den Zulieferern hervor. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagt: „Weil die Standortbedingungen sich zusehends verschlechtern, wird aktuell täglich gegen den Standort Deutschland und Europa entschieden.“ Die deutsche Automobilindustrie wolle, dass Arbeitsplätze hierzulande erhalten bleiben und wolle auch künftig in Deutschland fertigen. Dafür aber, so Müller, „muss sich etwas tun“.

Frank Schwope, Auto-Experte von der Fachhochschule des Mittelstands Hannover, nimmt auf Anfrage sowohl Hersteller als auch Zulieferer in die Verantwortung: „Jahrelang wurde die Elektromobilität nicht ernst genommen, außerdem war es zu verlockend, Autos mit Verbrennungsmotor weiter zu melken. Auch viele Zulieferer haben den Trend zur Elektromobilität verschlafen, obwohl er sich seit zehn Jahren abzeichnete.“ Allerdings, schränkt er ein, „es gehört auch Mut dazu, in neue Technologien zu investieren, wenn man mit Verbrennungs-Technologie noch viel Geld verdienen kann.“