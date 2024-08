Schraube locker? Was bringt der festgemachte Flaschendeckel?

Es ist an der Zeit, Dan Rylands zu danken. Mit einer genialen Idee hat der Mann unseren Alltag einfacher gemacht. Flasche auf und wieder zu, mit nur einer Handbewegung – darauf musste man erst mal kommen. Und der Brite kam drauf.

Vor 135 Jahren ließ er den Schraubverschluss patentieren. Anders als der – übrigens fast zeitgleich in den USA ausgetüftelte – Kronkorken zwingt das zeitlose Produkt den Menschen nicht dazu, den Inhalt einer geöffneten Flasche sofort zu konsumieren.

Natürlich hat auch der Schraubverschluss seine Tücken. Wer hat ihn nicht schon mal verkantet aufgesetzt und die Cola-Flasche im trügerischen Gefühl von Dichtigkeit in den Rucksack gestopft, um später festzustellen, dass ein Verschluss nur dann verschließt, wenn er keine Schraube locker hat? Alles in allem aber trotzdem eine gute Sache – wenn die praktischen Deckel halt nur nicht aus Plastik wären, und damit schlecht für den Planeten.

Seit Anfang Juli muss der Deckel an der Flasche hängen

Deshalb dachte man sich in Brüssel: Warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Falls Sie sich fragen, warum die Verschlüsse neuerdings an Flaschen oder Tetrapaks festgemacht sind: Das ist seit Anfang Juli vorgeschrieben, damit die losen Deckel nicht die Natur vermüllen. Der erschwerte Vorgang des Ausgießens mag seitdem abertausende Flüche provoziert haben, weil Milch auf dem Boden, Saft auf dem Hemd, aber was tut man nicht alles für die Klimarettung?

Doch nun das. Der Verpackungsexperte Markus Prem von der Hochschule Kempten stellt öffentlich die Sinnfrage und beantwortet sie auch gleich selbst. „Bringt das wirklich etwas für den Planeten? Da ist meine klare Antwort: Nein.“ Gut, dass der alte Rylands das nicht mehr erleben muss.