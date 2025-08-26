Was ausländische Arbeitnehmer für die Wirtschaft leisten

536 Milliarden Euro haben ausländische Beschäftigte 2024 zur Wertschöpfung in Deutschland beigetragen. Das entspricht einem Anteil von 13,7 Prozent, wie eine Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Allein die seit der Flüchtlingskrise 2015 ins Land gekommenen Arbeitskräfte erwirtschafteten danach 240 Milliarden Euro. Die Wertschöpfung entspricht in etwa dem Umsatz eines Unternehmens abzüglich der sogenannten Vorleistungen. Sie spiegelt also den zusätzlich geschaffenen Wertbeitrag eines Unternehmens wider. Die Summe dieser Wertschöpfung aller Unternehmen entspricht dann in etwa dem Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Rund sieben Millionen Ausländer haben 2024 in Deutschland gearbeitet, damit besaß nahezu jeder sechste Beschäftigte keinen deutschen Pass. Den weiteren Angaben des Kölner Instituts zufolge trugen diese in Baden-Württemberg mit 17,3 Prozent am meisten zur Wertschöpfung bei. In Bayern waren es 16,2 Prozent. Am niedrigsten war der Wert mit 5,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern. Studienautorin Bettina Zink sagt: „Wenn die Bundesländer es schaffen, ausländische Beschäftigte für ihren Arbeitsmarkt zu gewinnen, trägt das unmittelbar zum wirtschaftlichen Erfolg bei“. Andersherum profitierten ausländische Beschäftigte von der Arbeit, denn erfolgreiche Integration geschehe maßgeblich über den Arbeitsmarkt.

IAB-Studie: Bei den Frauen ist das Potenzial am größten

Nach einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg belief sich die Beschäftigungsquote der 2015 zugezogenen Geflüchteten 2024 auf 64 Prozent und näherte sich damit an das durchschnittliche Niveau in der Gesamtbevölkerung von 70 Prozent deutlich an. Dabei lag die Beschäftigungsquote geflüchteter Männer mit 76 Prozent sogar vier Prozentpunkte höher als beim Durchschnitt der männlichen Bevölkerung in Deutschland. Bei Frauen betrug sie mit 35 Prozent allerdings nur die Hälfte des Durchschnitts. Zudem arbeiteten geflüchtete Frauen überdurchschnittlich in Teilzeit. IAB-Forscherin Yuliya Kosyakova sagt: „Das größte Potenzial für mehr Erwerbstätigkeit unter Geflüchteten liegt bei den Frauen. Der teils unzureichende Zugang zu Kinderbetreuung bleibt jedoch eine zentrale Hürde für ihre Integration in den Arbeitsmarkt“. 2024 waren 90 Prozent aller beschäftigten Geflüchteten sozialversicherungspflichtig angestellt, der Anteil der in der Gesamtbevölkerung lag bei 92 Prozent.

Dem Beitrag zum Arbeitsmarkt und zur Wirtschaftsleistung stehen indes Kosten gegenüber. Der noch nicht verabschiedete Bundeshaushalt 2025 sieht nach Angaben des Bundesfinanzministeriums für die sogenannten „flüchtlingsbezogene Ausgaben“ 24,7 Milliarden Euro vor. Und der Freistaat Bayern hat für die Bereiche Asyl und Integration – also zum Beispiel für das Wohnen, die Schule und Kitas – vergangenes Jahr 2,7 Milliarden Euro eingeplant. Wie viel genau ausgegeben wurde, steht noch nicht fest.

Ifo-Expertin: Auf Zuwanderung angewiesen

Zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gehört die Abhängigkeit der alternden deutschen Gesellschaft und des unter erheblichem Fachkräftemangel leidenden Arbeitsmarktes von Zuwanderung. In Deutschland sind aktuell 639.970 freie Stellen gemeldet. Ivonne Giesing, stellvertretende Leiterin des ifo-Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik, weist darauf hin, dass etwa im Gesundheitswesen, aber auch im Verkauf und in handwerklichen Berufen dringend Arbeitskräfte gesucht würden. Sie sagt: „Die deutsche Wirtschaft ist in vielen Bereichen stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, sowohl im Bereich der hoch qualifizierten Arbeitnehmer als auch in anderen Bereichen. Da immer weniger Einwanderer aus anderen EU-Staaten kommen, sind wir in zunehmender Weise auf Menschen aus Nicht-EU-Ländern angewiesen.“