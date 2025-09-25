Autonomes Kampfflugzeug von Helsing und Grob Aircraft: Das soll die Maschine können

Dass Europa von neuen Gefahren bedroht ist und mehr für seine Sicherheit unternehmen muss, zeigte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die dänische Regierung registrierte erneut mehrere Drohnen über Flughäfen im Land. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen nannte den Vorfall einen „hybriden Angriff“. Über neue Methoden zur Abwehr von Sicherheitsgefahren macht man sich auch in der bayerischen Industrie Gedanken. Ein wegweisendes Projekt ist dabei am Donnerstag in Tussenhausen im Kreis Unterallgäu vorgestellt worden. Im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) enthüllten der Drohen- und KI-Experte Helsing aus München und der Flugzeugbauer Grob Aircraft die Studie für ein unbemanntes, autonom gesteuertes Kampfflugzeug.

Helsing hat heute das autonome, unbemannte Kampfflugzeug CA-1 Europa vorgestellt. Am Standort der Helsing-Tochter Grob Aircraft in Tussenhausen wurde im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eine Designstudie des Jets in Originalgröße erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Foto: Axel Schmidt

Die beiden Unternehmen präsentierten ein beeindruckendes Fluggerät. Das Flugzeug hat eine Länge von elf Metern, eine Flügelspannweite von zehn Metern und soll mit einem maximalen Gewicht von rund vier Tonnen abheben können. Am Himmel unterwegs sein soll es mit hoher Unterschallgeschwindigkeit. Dem Projekt haben die beiden Unternehmen den Namen CA-1 Europa gegeben. Dahinter klingt der Anspruch an, ein Aushängeschild der Verteidigungsindustrie zu entwickeln, das in ganz Europa nachgefragt wird.

Kampfflugzeug von Helsing und Grob fliegt unbemannt und autonom

Das Flugzeug sei für verschiedene Missionen geeignet, teilte Helsing mit - darunter auch für die präzise Bekämpfung von Zielen in der Tiefe des gegnerischen Raumes. „CA-1 Europa ist so konfiguriert, dass sie Missionen als Einzelsystem oder als Teil eines Schwarms ausführen kann“, heißt es weiter. Es könnten künftig also mehrere der Flugzeuge gleichzeitig in den Einsatz gehen.

Bisher handelt es sich um eine Designstudie. Foto: Axel Schmidt

An Bord der Maschinen ist kein Pilot. Das Flugzeug ist unbemannt und steuert autonom. Das heißt, dass es seine Flughöhe und seine Geschwindigkeit und gegebenenfalls auch seinen Kurs selbst bestimmt, um Hindernissen oder Raketen auszuweichen. Herzstück des Flugzeugs ist eine rund 30 mal 30 Zentimeter große Box. Auf diesem Rechner läuft der Autopilot, der bei seiner Arbeit künstliche Intelligenz (KI) nutzt. Das Programm mit dem Namen Centaur ist von dem Münchner Unternehmen Helsing entwickelt worden. Die Funktionsfähigkeit des Programms, so Helsing, sei im Frühling bereits zusammen mit Saab als Partner auf dem Kampfflugzeug Grippen demonstriert worden.

Entwicklung und Tests bei Grob Aircraft

Das vorgestellte autonome Kampfflugzeug bringt die Expertise von Helsing und dem Flugzeugbauer Grob Aircraft zusammen. Weitere Partner sollen hinzukommen: „Für die Entwicklung des CA-1 setzt Helsing auf führende Unternehmen des europäischen Industrie-Ökosystems, um ein skalierbares Flugzeug mit einer resilienten europäischen Liefer- und Logistikkette zu bauen“, teilte das Unternehmen mit. Die Hauptarbeit soll aber im südlichen Bayern erfolgen: „Die Entwicklung und Tests von CA-1 Europa finden bei Grob Aircraft statt“, hieß es.

Herzstück ist das von Helsing entwickelte Programm Centaur, das das Flugzeug autonom steuern soll. Foto: Axel Schmidt

Die Unternehmen wollen damit eine Lücke schließen: „Unbemannte Kampfflugzeuge spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der europäischen Lufthoheit“, sagte Torsten Reil, Mitgründer und Co-Chef von Helsing. „Europa kann es sich nicht leisten, in diesem Bereich ins Hintertreffen zu geraten oder von Dritten abhängig zu werden.“

Markus Söder: „Bayern setzt auf Defense“

Wie aber sieht der Zeitplan aus? Bisher ist lediglich eine Designstudie in Originalgröße gezeigt worden. Das Flugzeug soll laut Helsing und Grob Aircraft aber innerhalb von vier Jahren serienreif sein. Das wäre dann 2029. Mit einem Erstflug rechnet man 2027. Das Unternehmen Grob Aircraft war erst im Juni dieses Jahres von Helsing gekauft worden. Helsing beschäftigt in München rund 900 Mitarbeiter.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (links, CSU) und Helsing-Geschäftsführer Wolfgang Gammel bei der Präsentation. Foto: Peter Kneffel, dpa

Söder unterstricht die Notwendigkeit, neue Technologien für die Verteidigung zu entwickeln: „Verteidigung bedeutet Sicherheit: Die Verbindung von Drohnen und KI ist eine entscheidende Zukunftskompetenz“, sagt er. „Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit massiv erhöhen“, betonte Söder. „Das zeigen auch Vorfälle wie das Eindringen von Drohnen in den Nato-Luftraum durch Russland an der Nato-Ostgrenze.“

Der Ministerpräsident sieht in den Investitionen der Rüstungsindustrie auch Chancen für den Wirtschaftsstandort Bayern: „Bayern setzt auf Defense - wir sind bereits einer der Top-Standorte der Verteidigungsindustrie und wollen das weiter ausbauen“, erklärte er. „Möglichst viele Rüstungsaufträge sollen in den Freistaat kommen.“ Mit einem eigenen Rüstungsgesetz wolle der Freistaat Rüstungsunternehmen bei Genehmigungs- und Bürokratiefragen und der Zusammenarbeit mit Hochschulen privilegieren.