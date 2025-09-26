Verkehrsexperte Kummer: „Die Wende ist eine Herkulesaufgabe“

Die Deutsche Bahn ist hoch verschuldet, hat bei den Kunden Kredit verspielt. Die neue DB-Chefin Evelyn Palla, eine Südtirolerin, hat in ihrer Karriere zuvor auch an der Spitze der ÖBB-Personenverkehr AG gestanden. Was hat sie da gut gemacht?

SEBASTIAN KUMMER: Evelyn Palla hat in Österreich gezeigt, dass sie betriebswirtschaftliches Denken mit den Bedürfnissen der öffentlichen Hand sehr gut vereinbaren kann. Die von ihr in Österreich mit den Bundesländern getroffenen Vereinbarungen waren ein guter Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen Erfordernissen der ÖBB und den Zahlungsmöglichkeiten und Serviceanforderungen der Länder. Wobei man ehrlicherweise sagen muss: In Österreich ist das Verständnis für Zahlungen der öffentlichen Hand an die Bahn stärker ausgeprägt als in Deutschland.

Sebastian Kummer, Verkehrsexperte und Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Kommen die Züge in Österreich pünktlich?

KUMMER: Leider ist in Österreich die Pünktlichkeit leicht abgesunken. Aber 2024 betrug sie 94 Prozent. Das ist einer der Bestwerte in Europa. Wenn man liest, dass der deutsche Bundesverkehrsminister 70 Prozent für 2029 als Ziel ausgegeben hat, kann man schon den Glauben an die deutsche Politik verlieren.

Wie schaut das österreichische Schienennetz aus?

KUMMER: Österreich gibt seit Jahren sehr viel für die Instandhaltung und den Neubau des Schienennetzes aus und insofern ist das in einem sehr guten Zustand. Natürlich gibt es auch in Österreich Streckensperrungen. Zum Beispiel wird demnächst die Arlbergbahn für einen Monat gesperrt. Aber der Sanierungsberg, der sich in Deutschland aufgetürmt hat, ist in Österreich nicht vorhanden.

Wie schaut es beim Service aus?

KUMMER: Insgesamt ist das Personal nicht nur bei den ÖBB, sondern auch bei den privaten Wettbewerbern, insbesondere der Westbahn, die vor allem zwischen Wien und Salzburg oder nach München und Innsbruck fährt, sehr freundlich und kundenorientiert.

Was kann die DB aus Österreich lernen?

KUMMER: Sowohl Evelyn Palla als auch InfraGo-Chef Philipp Nagl haben einiges von hier nach Deutschland übertragen. Zum Beispiel die systematische Infrastrukturbewertung und ihre Sanierung, die Betonung liegt auf systematisch. Im Bereich des Regionalverkehrs hat Palla es geschafft, gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden Lösungsansätze zu entwickeln und dann im Dialog mit den politisch Verantwortlichen das Machbare aufzuzeigen. Sie hat gute Kompromisse zwischen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und einem attraktiven Leistungsangebot erzielt.

Wie hoch ist das Verdienst Pallas?

KUMMER: Auch wenn es für den Turnaround bei der von ihr in Deutschland zuletzt verantworteten DB Regio, also den deutschen Regionalbahnen, sicher mehrere Gründe gibt – unter anderem ziehen sich immer mehr Wettbewerber zurück – hat Palla sicher großen Anteil an diesem Erfolg. Neben dem kooperativen Führungsstil ist ihre sachliche Kompetenz hervorzuheben.

Was könnte Palla von den ÖBB auf die DB übertragen?

KUMMER: Sie wird die Politik überzeugen müssen, dass noch mehr Geld für die Bahn, insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, bereitgestellt werden muss.

Noch mehr?

KUMMER: Ja. Auch wenn wir inzwischen auf einem ganz guten Weg sind. Man muss es nochmals klar sagen: In der Vergangenheit wurde die Bahn schlicht und ergreifend kaputtgespart. Hier muss eine gute Balance zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und den notwendigen Ausgaben gefunden werden. Ganz wichtig wird es aber sein, die Stimmung bei den Bahn-Mitarbeitenden und in der Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen. Am Ende sind es die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die Disponentinnen und Disponenten vor Ort, die vieles bewirken können. Wenn man diese und deren Vorgesetzte begeistern kann, wird man sicher auch eine höhere Pünktlichkeit als 70 Prozent bis 2029 erzielen.

Wie blickt man von Österreich aus auf die Reformdebatte bei der Deutschen Bahn?

KUMMER: Mit einer Mischung aus Zuversicht und Sorge, denn die vom Bundesverkehrsminister vorgelegte Strategie erscheint aus österreichischer Sicht viel zu wenig ambitioniert. Saubere und sichere Bahnhöfe sind keine Strategie, sondern eine Selbstverständlichkeit. Kopfschütteln hat – und die Konsequenzen sind ja nun seit Donnerstag bekannt – bei vielen der Vorschlag ausgelöst, Dirk Rompf als Chef der InfraGo zu installieren. Er steht einfach für die verfehlte Politik. Die Zuversicht speist sich nun aus den bereitgestellten finanziellen Mitteln und aus der Wahl Evelyn Pallas. Verwunderung löst aus, dass der für die Klimawende so wichtige Güterverkehr gar nicht behandelt wird. Und das, obwohl es bei der DB Cargo viel zu tun gibt.

Ist es überhaupt fair, die Bahnen in Österreich und Deutschland zu vergleichen? Allein die Größe...

KUMMER: Natürlich sind die Voraussetzungen beider Unternehmen sehr unterschiedlich. Die Bahn-Infrastruktur in Österreich ist in einem hervorragenden Zustand. Und die Zahlungsbereitschaft der öffentlichen Hand für den Schienenverkehr ist viel größer als in Deutschland. Und die ÖBB ist natürlich deutlich kleiner. Auch ist keineswegs alles bei den ÖBB in bester Ordnung. Seit Langem bereiten mir die – mit fast 40 Milliarden Euro – im Vergleich zur DB deutlich höheren Schulden der ÖBB große Sorgen.

Schafft Palla den Job?

KUMMER: Der Turnaround bei der Deutschen Bahn ist eine Herkulesaufgabe. Evelyn Palla hat sehr gute Chancen, die DB in die richtige Richtung zu lenken. Allerdings braucht sie ein wenig Glück und Geduld. Ich kann nur an die Politik und die Öffentlichkeit appellieren, diese Geduld aufzubringen und die zu unterstützen, die konsequent an der Sanierung des Bahnnetzes und der Wiederherstellung einer verlässlichen Leistung im Personen- und Güterverkehr arbeiten. Und sich nicht von politiknahen Selbstdarstellern blenden zu lassen.

Zur Person Sebastian Kummer ist Wirtschaftswissenschaftler, der zunächst lange in Deutschland lehrte. Der Verkehrsexperte ist seit 2001 Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien.