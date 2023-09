Zinswende

vor 31 Min.

Was ist der Leitzins?

Die EZB will im Juli ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte heben.

Die EZB hat den Leitzins in letzter Zeit immer wieder angehoben. Doch was ist der Leitzins und was bedeutet seine Erhöhung oder Senkung? Wir erklären es Ihnen.

Von Sarah Höger