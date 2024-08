Wasserversorgung in Teilen von Bruchsal gefährdet

Wegen der Reinigung von Hochwasserschäden in Bruchsal ist die Wasserversorgung in den Stadtteilen Heidelsheim und Helmsheim gefährdet. Die Stadt Bruchsal rief die Bürger dazu auf, den Wasserverbrauch deutlich zu reduzieren. «Damit die Wasserversorgung nicht zusammenbricht», heißt es in einer Pressemitteilung. Die Menschen in den beiden Stadtteilen wurden aufgefordert, bei den Aufräumarbeiten kein Wasser einzusetzen und Wannen oder andere Behälter wie Eimer nicht mit Wasser zu füllen. «Für den Haushaltsverbrauch kann Wasser weiterhin genutzt werden.»

Nach dem heftigen Unwetter ist die Feuerwehr in der Stadt im Großeinsatz. «Die Feuerwehrkräfte werden den ganzen Tag mit dem Abpumpen der Keller, Unterführungen und Tiefgaragen beschäftigt sein», sagte der Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Karlsruhe, Edgar Geißler. Das Wasser habe sich zwar weitgehend zurückgezogen, jedoch liege vielerorts noch Schlamm in Häusern und auf Straßen. Außerdem müssten noch eine Menge Äste und Büsche entlang der Straßen, die durch die Wassermassen angeschwemmt worden waren, beseitigt werden.