Vollbremsung – mehrere Passagiere im Bus verletzt

Wegen der Vollbremsung eines Busfahrers am Stuttgarter Hauptbahnhof sind mehrere Menschen im Bus gestürzt und verletzt worden. Zu der Situation kam es, als ein Auto in selber Richtung neben dem Bus fuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Gebremst hatte der 47-jährige Busfahrer den Angaben nach, weil eine 24-jährige Beifahrerin im daneben fahrenden Auto während der Fahrt ihre Autotür einen Spalt geöffnet hatte. Dem Sprecher zufolge wurde ein Kleidungsstück in der Tür eingeklemmt. Zwei 19-jährige Frauen, eine 44-Jährige sowie ein 25-Jähriger kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Eine 61-Jährige sei ebenfalls leicht verletzt und vor Ort versorgt worden.

