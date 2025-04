Nationalpark schließt Wildschwein- und Rothirsch-Gehege

Nach dem erneuten Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in der Slowakei und in Ungarn schließt das Nationalparkzentrum Lusen bei Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) seine Wildschwein- und Rothirschgehege im Tier-Freigelände. Die Schließung ab Montag diene zum Schutz der Tiere vor der hochansteckenden Viruserkrankung, teilte der Nationalpark Bayerischer Wald mit. Der Weg durch das Rothirschgehege in Lindberg (Landkreis Regen) sei aktuell bereits geschlossen.

