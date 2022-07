Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter zum Streik auf – auch Graben betroffen

Wegen des "Prime Day" hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte von Amazon zum Streik aufgerufen. Wie lange dieser dauern wird, ist noch unklar.

An mehreren Standorten hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte von Amazon zum Streik aufgerufen. Der Ausstand hat in der Nacht zum Montag begonnen. Wann der Streik enden soll, hat Verdi bislang nicht bekanntgegeben. Die Gewerkschaft fordert von Amazon die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel sowie den Abschluss eines Tarifvertrags.

"Den aktiven Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren für einen Tarifvertrag bei Amazon kämpfen, gehören unser Respekt für den Mut, den sie trotz des Drucks durch den Arbeitgeber in dieser Auseinandersetzung immer wieder aufbringen", so Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Der Online-Versandhändler erwartet durch den Streik keine Auswirkungen auf seine Kunden, wie das Unternehmen laut der Deutschen Presseagentur mitteilt.

Streik bei Amazon: Sieben Verteilzentren betroffen

Insgesamt sieben Verteilzentren sind von dem Streik betroffen. Er gilt für Graben bei Augsburg, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne und zwei Standorten in Bad Hersfeld. Nach eigenen Angaben plant Verdi auch an anderen Standorten Aktionen.

Amazon-Mitarbeiter streiken wegen "Prime Day"

Nach Angaben der Gewerkschaft ist Amazons Rabattaktion "Prime Day", die am Dienstag beginnt, der Auslöser für den Streik. In einer Stellungnahme wies der Online-Versandhändler darauf hin, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens zwölf Euro pro Stunde verdienen. Im Herbst soll der Mindestlohn auf 12,50 Euro pro Stunde steigen. Der durchschnittliche Verdienst von Amazon-Mitarbeitern liege nach 24 Monaten bei etwa 2750 Euro brutto pro Monat.

Wie auch Verdi bestätigt, hat Amazon die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro vorweggenommen. Weil das Unternehmen aber auf Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichtet und wegen längerer Arbeitszeiten liege das tatsächliche Einkommen der Beschäftigten jedoch oft unter dem von Kolleginnen und Kollegen in vergleichbaren Branchen.

Was ist der Amazon-"Prime Day" 2022?

Der "Prime Day" bei Amazon findet einmal jählich statt und dauert 48 Stunden lang. In Deutschland ist der Termin in diesem Jahr der 12. und 13. Juli. Es handelt sich dabei um ein exklusives Shopping-Event für Amazon-Prime-Mitglieder, die in den beiden Tagen auf Extra-Rabatte hoffen können. Zu den Schnäppchen zählen dann Smartphones, Fernseher, Notebooks, Werkzeug und vieles mehr. Dabei bietet Amazon Tagesdeals und auch Blitzangebote an.

