Digitale Kompetenzen? Tests helfen bei Selbsteinschätzung

Informationen schnell im Internet recherchieren, in sozialen Netzwerken vertrauenswürdige Quellen von unseriösen unterscheiden können, Daten sicher abspeichern oder etwa Präsentationen halten: Digitale Kompetenzen sind in vielen Jobs gefragt und spielen im Berufsalltag zunehmend eine wichtige Rolle.

Wer sich bei dem Thema beruflich weiterbilden will, findet dazu zahlreiche Angebote im Internet - etwa bei New Plan, einer Website der Arbeitsagentur. Oft ist es aber sinnvoll zunächst die eigenen Kompetenzen zu überprüfen, bevor man irgendeinen Kurs bucht.

Kostenlose Tests zur Selbsteinschätzung

Beim Digital Check NRW geht es unter anderem um die Themen Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz sowie das Vermeiden von Desinformation. Die Seite und den Test hat die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) entwickelt.

Beim DigiCheck Kompetenzen vom Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation erfahren Teilnehmer innerhalb weniger Minuten, wie umfangreich die eigenen digitalen Fähigkeiten sind. Teilnehmer können zwischen einer Selbsteinschätzung oder Wissensabfrage in sechs Kompetenzbereichen wählen. Abgefragt werden unter anderem Kenntnisse zur Datensicherheit, Kommunikation sowie zur Recherche im Netz.

An den Tests kann man online kostenlos teilnehmen - und zwar egal, in welchem Bundesland man lebt. Am Ende bekommt man eine individuelle Empfehlung, wie man sein digitales Wissen vertiefen kann. Der Vorteil, wenn man in NRW oder Hessen lebt, man bekommt zusätzlich konkrete Weiterbildungsangebote in der jeweiligen Region angezeigt.

Tipp: Informationen zu Fördermöglichkeiten von Weiterbildungen sowie eine bundesweite Suche nach Angeboten finden Interessierte online bei der Arbeitsagentur. Einen ersten Einstieg dazu ermöglicht etwa mein NOW - das nationale Onlineportal für berufliche Weiterbildung der Arbeitsagentur.