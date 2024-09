S-Bahn-Stammstrecke: Verspätungen nach kaputter Oberleitung

Auf der Stammstrecke der Deutschen Bahn zwischen dem Münchner Ostbahnhof und München-Pasing kommt es weiterhin zu einzelnen Verspätungen. Am Sonntagabend war in einem Tunnel zwischen den Stationen am Hauptbahnhof und der Hackerbrücke ein Teil der Oberleitung abgerissen und auf eine S-Bahn gefallen, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Reparaturarbeiten dauerten laut Angaben der Deutschen Bahn bei X (ehemals Twitter) bis in die Morgenstunden an. Inzwischen sei die Strecke wieder frei befahrbar.

Der Bundespolizei sei von zwei lauten Knallgeräuschen und einem Lichtbogen berichtet worden. Insgesamt mussten etwa 600 Menschen aus drei Zügen evakuiert werden. Warum die Oberleitung abriss, war zunächst unklar.