Kampf um die Chips: Wie es nach dem Aus der Intel-Mega-Fabrik in Magdeburg weitergeht

Es war ein Paukenschlag: Die Absage des Unternehmens Intel im Juli, für 30 Milliarden Euro eine Chip-Fabrik zu bauen, kam für viele überraschend, schließlich hätte der Bund das Projekt mit satten zehn Milliarden Euro bezuschusst. Unter anderem sollte der Bau dazu dienen, Europa bei diesen Bauteilen weniger abhängig von Asien zu machen. Mit dem Intel-Aus stellt sich die Frage, ob diese Strategie jetzt obsolet geworden ist. Tatsache ist, dass nicht alle Pläne für Chip-Fabriken in Deutschland gestorben sind. Fachleute mahnen zudem, dass es im globalen Wettkampf um die Chips sowieso besser ist, in andere Bereiche zu investieren.

Die Intel-Megafabrik war zwar ein großes Projekt, aber nicht das einzige in Deutschland. Das taiwanesische Unternehmen TSMC baut in Dresden eine Chipfabrik, die Firmen Global Foundries und X-Fab bauen dort ihre Werke aus. Ebenfalls in Dresden errichtet der Infineon eine neue Fabrik, die der Bund mit einer Milliarde Euro fördert. Mit Fördergeld hofft man, in dem Hightech-Markt wieder mitmischen zu können: „Der europäische Anteil an der globalen Chipproduktion ist in den letzten zwei Jahrzehnten von knapp einem Fünftel auf unter ein Zehntel zurückgefallen“, sagt Ökonom Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. „Nach den Lieferproblemen während der Corona-Pandemie 2020 sah die Politik in Brüssel und Berlin die Notwendigkeit, Europa und Deutschland als Standort für die globale Chipproduktion wieder zu stärken.“

Katherina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin: „Wir müssen aufholen“

Auch aus Sicht von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche müssen Deutschland und Europa im Wettlauf im Chips aufholen: Die CDU-Politikerin besuchte unlängst die Baustelle der Infineon-Fabrik in Dresden. Die Chipherstellung sei ein Schlüssel für die wirtschaftliche Widerstandskraft Deutschlands, sagte sie. Der EU-Anteil an der Halbleiterproduktion liege derzeit bei ungefähr acht Prozent, der Bedarf aber bei 20 Prozent. „Das heißt, wir müssen aufholen.“

Die meisten Chips stammen heute aus Asien. Wie Europa versuchen auch die USA, die Chipproduktion stärker auf heimischen Boden zu holen: US-Präsident Donald Trump kündigte kürzlich Zölle von 100 Prozent auf Chipimporte aus China an. Ein Hintertürchen gibt es allerdings für die Konzerne: Investieren sie in den USA, können sie davon ausgenommen werden. Apple-Chef Tim Cook sagte prompt zu, weitere 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.

Klaus-Heiner Röhl, Institut der deutschen Wirtschaft: „Intel-Aus ist verkraftbar“

Auf Biegen und Brechen Chips zu produzieren, könnte am Ende aber auch in Europa nicht der optimale Weg sein. Dass Europa seinen Anteil an der Chip-Weltproduktion Richtung 20 Prozent steigert, „dies scheint kaum erreichbar“, sagt IW-Ökonom Röhl. „Die Werke für die jeweils neueste Chipgeneration kosten zweistellige Milliardensummen - und die USA, China, Taiwan und Südkorea sind in einem Subventionswettlauf, um Investitionen von Chipherstellern anzulocken“, erklärt er. „Selbst mit den zehn Milliarden Euro Beihilfe für Intel hätte Deutschland nur punktuell aufholen können und sich für die Zukunft von Intel abhängig gemacht, obwohl das Unternehmen technologisch nicht mehr Weltspitze ist.“ Das Aus für das Projekt scheint deshalb „verkraftbar“ zu sein. Für die Zukunft der Branche stünden zudem weniger Massenchips, sondern spezielle KI-Halbleiter, wie sie das US-Unternehmen Nvidia baut, sagt Röhl.

Die Zukunft: Nicht Massen-Chips, sondern KI-Halbleiter und Quanten-Computing

Und was könnte man mit den gesparten zehn Milliarden Euro machen? „Dieses Geld sollte nun in innovative Start-ups und Zukunftsbereiche wie KI und Quanten-Computing investiert werden, wo insgesamt vermutlich sogar höhere Effekte für die deutsche Wirtschaft zu erzielen sind“, meint der Forscher.