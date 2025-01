Umwelt und Seele entlasten: So funktioniert Minimalismus

Wer weniger hat, hat auch weniger Stress mit Entscheidungen, etwa was Anziehen angeht. Dabei helfen kann eine «Capsule Wardrobe», also eine begrenzte Zahl an (am besten nachhaltigen) Kleidungsstücken pro Saison, die sich gut kombinieren lassen.

Foto: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn