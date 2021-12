Google, Facebook und Co: EU stimmt über Regeln für Internetgiganten ab

Mit zwei Gesetzen will die EU die ungeheure Marktmacht von Google, Apple, Facebook und Co brechen. Am Mittwoch steht die finale Abstimmung im Europäischen Parlament an.

Das Europaparlament hätte den Zeitpunkt kaum besser wählen können für den Auftritt der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen. Die US-amerikanische Whistleblowerin lieferte kürzlich mit ihren Insider-Infos so etwas wie den letzten Beweis dafür, dass große Online-Unternehmen strenger reguliert werden müssen. Und sie richtete eine Forderung an die Europaabgeordneten: „Sie können der Welt zeigen, wie Transparenz und Aufsicht funktionieren müssen.“ Damit trug Haugen Eulen nach Athen, trotzdem fühlten sich die Parlamentarier geschmeichelt angesichts des Lobs, aber vor allem bestätigt in ihrem Bestreben, dem Internet in Europa neue Spielregeln zu verpassen.

Das Europaparlament nämlich will mit zwei Gesetzen die außerordentliche Marktmacht der globalen Digitalkonzerne begrenzen und auf den virtuellen Märkten so etwas wie eine neue Fairness schaffen – sowohl für Verbraucher als auch für kleine und mittelgroße Unternehmen. Das Regelwerk besteht aus dem „Digital Markets Act“, der mit DMA abgekürzt wird und der das Gesetz zur Regulierung digitaler Märkte beschreibt, sowie dem Gesetz über die digitalen Dienste, das in Brüssel unter dem Titel „Digital Services Act“ (DSA) firmiert und strengere Regeln gegen illegale Inhalte vorsieht.

Durch EU-Gesetze sollen Start-Ups mit den Internet-Riesen konkurrieren können

Am Mittwoch will das Europaparlament in Straßburg endgültig grünes Licht für den DMA geben. Damit wären jene Zeiten vorüber, in denen Google bestimmt, in welcher Reihenfolge Suchergebnisse aufgelistet werden, um etwa eigene Angebote in Rankings oder auf Online-Marktplätzen besser zu positionieren als die der Konkurrenz. Amazon dürfte nicht länger die Daten der Verkäufer nutzen, Facebook könnte nicht mehr selbst festlegen, welche Inhalte es von seiner Plattform entfernt und welche nicht. Und Apple könnte Käufer nicht mehr zwingen, auf eigenen Seiten mit Apple Pay zu bezahlen statt eine andere Zahlmöglichkeit zu nutzen. Halten sich Unternehmen nicht an die neuen Verpflichtungen, drohen Strafzahlungen von vier bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes.

Durch die Verstärkung der neuen Anforderungen an die großen Digitalunternehmen „werden innovative Start-Ups mit den etablierten Internet-Riesen konkurrieren können“ und die beste Idee, nicht die Unternehmensgröße, entscheide über wirtschaftlichen Erfolg, sagte der Europaabgeordnete und Berichterstatter für den DMA, Andreas Schwab (CDU). Der DMA werde „nicht nur für fairere Märkte, sondern auch für eine bessere Umsetzung der Datenschutzstandards führen“, sagte die SPD-Politikerin Evelyne Gebhardt, die ebenfalls im federführenden Ausschuss saß.

Die Vorgaben zielen auf die sogenannten „Gatekeeper“, wobei zu den umstrittenen Punkten gehört, wer denn als sogenannter „Türsteher“ mit Monopolstellung gilt. Die Parlamentarier wollen nur Firmen mit einem Börsenwert von 80 Milliarden Euro einschließen. Aus Europa dürfte zunächst lediglich die niederländische Hotel-Plattform Booking.com unter das Gesetz fallen. Befürworter dieses Ansatzes wie Schwab argumentieren, es sei aufgrund der begrenzten Ressourcen der Kommission besser für die Kontrolle der Regeln, sich auf die „ganz großen Unternehmen“ zu konzentrieren.

EU-Gesetz: Personalisierte Werbung für Minderjährige soll verboten werden

Der Parlamentarier Martin Schirdewan (Die Linke) nannte es einen „großen Fehler“, dass nur die fünf Tech-Riesen plus wenige Ausnahmen in den Fokus genommen werden. Das Gesetz umfasst unter anderem neben einem Verbot von personalisierter Werbung für Minderjährige auch die Vorgabe, dass die Bürger künftig über verschiedene Messenger-Dienste und soziale Netzwerke miteinander kommunizieren können sollen. Man könnte sich beispielsweise Textnachrichten schicken, obwohl der kontaktierte Freund nur bei Whatsapp angemeldet ist, man selbst aber den Dienst von Signal bevorzugt. Firmenübernahmen sollen außerdem verboten werden können, etwa wenn ein Branchenriese einen Wettbewerber schlucken will, um die eigene Marktposition zu stärken – und weitere Daten zu sammeln.

Nach der Abstimmung müssen sich die Abgeordneten mit der EU-Kommission und dem Ministerrat, dem Gremium der 27 Mitgliedstaaten, noch auf eine gemeinsame Haltung verständigen. Die Verhandlungen sollen im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden.