„Tagtäglich in Lebensgefahr“: Das Geschäft der Essenslieferdienste

Per App das Lieblingsessen bestellen und es kurz darauf an der eigenen Haustür entgegennehmen: Das ist für viele Menschen längst zur Routine geworden. Doch die Dienstleistung ist Teil eines harten Verdrängungswettbewerbs unter den Anbietern. Darunter leiden vor allem die Kurierfahrer. Einer davon war Orry Mittenmayer, der es Anfang 2018 bundesweit in die Schlagzeilen schaffte. Zusammen mit Kollegen gründete er damals den Betriebsrat beim Essenslieferanten Deliveroo und wurde anschließend entlassen. Über diese Erfahrungen hat Mittenmayer nun ein Buch („Ausgeliefert“, Kiwi-Verlag) geschrieben.

