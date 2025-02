Dehoga: Außengastronomie immer wichtiger für Wirte

Frühlingshafte Temperaturen locken die Menschen in die Außengastronomie. Wirte seien in der Regel gut vorbereitet auf den ersten Ansturm, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Südwesten. Die Außengastronomie werde für Wirte immer wichtiger. Das sei in den vergangenen Jahren deutlich spürbar gewesen. Betriebe ohne Außenbereich hätten es mittlerweile schwer.

Grund für den Trend seien mehr warme Tage in den kalten Monaten. Gäste ziehe es mittlerweile ganzjährig nach draußen. «Es ist nichts Exotisches mehr, wenn man im Februar schon die Tische und Stühle vor der Tür hat.» Der Wunsch nach einer Gastronomie unter freiem Himmel sei groß. «Und wenn die frühlingshaften Temperaturen - so wie jetzt - vorher angekündigt sind, kann sich die Gastronomie auch gut darauf vorbereiten.»

Zweistellige Temperaturen bringen Frühlingsgefühle

Bis zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März ist es noch eine Weile hin, doch seit diesem Freitag sind schon frühlingshafte Temperaturen spürbar. Auch am Wochenende bleibt es im Südwesten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mild, mit Werten zwischen 11 Grad auf der Ostalb und 17 Grad am Rhein.

Der Sonntag bleibt laut DWD auf demselben Niveau. Erst für Dienstag rechnen die Experten mit einem kleinen Abfall, die Temperaturen sollen aber zweistellig bleiben.