Heftige Sturmböen in Berlin - Wichtige Bahnstrecke gesperrt

Nach heftigen Sturmböen ist am Abend die wichtige Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg gesperrt worden. Grund sei ein umgestürzter Baum, teilte die Deutsche Bahn mit. Unklar ist, wie lange die Sperrung dauern wird. Wie eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, werden die Fernzüge über Stendal in Sachsen-Anhalt umgeleitet. Dadurch kommt es zu Verspätungen.

Wie eine dpa-Reporterin berichtete, stoppten in Wittenberge im Nordwesten Brandenburg zwei ICE ihre Fahrt. Noch unklar war, wie viele Reisende festsaßen - und wann es für sie weitergehen sollte.

In der Hauptstadt selbst wurde der komplette S-Bahn-Verkehr eingestellt. Das teilte die Berliner S-Bahn im sozialen Netzwerk X mit. Bei dem Unwetter seien zahlreiche Äste und Bäume auf die Gleise des S-Bahn-Netzes gestürzt. «Die Aufräum- und Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren.»

Die Feuerwehr rückte in Berlin zu zahlreichen Einsätzen aus. Die Stadt sei flächendeckend betroffen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Es gebe ein «erhöhtes Einsatzgeschehen» und auch verletzte Personen. Derzeit gebe es aber noch keine Übersicht über das Geschehen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend vor starken Gewittern und orkanartigen Böen und maximalen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde laut DWD am frühen Abend in Brandenburg an der Havel westlich von Berlin gemessen. Dort waren es 105 Kilometer pro Stunde.