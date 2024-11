Starker Schneefall sorgt für Unfälle auf Bayerns Straßen

Starke Schneefälle haben den Winter nach Bayern gebracht und vor allem im Süden des Freistaats für Unfälle und schneebedeckte Fahrbahnen gesorgt. Im Allgäu ereigneten sich bei starkem Schneefall und auf zum Teil schneebedeckter Fahrbahn bereits am frühen Donnerstagabend mehrere Unfälle. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten berichtete, um Immenstadt und Sonthofen sei es innerhalb einer halben Stunde zu rund zehn Unfällen gekommen. Verletzte habe es keine gegeben, sondern nur Blechschäden. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete in der Nacht zunächst noch von keinen größeren witterungsbedingten Vorkommnissen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Allgäu und Teile Oberbayerns vor starkem Schneefall gewarnt. In den Regionen seien durch den Einfluss polarer Kaltluft und eines Tiefs aus südlicher Richtung bis Freitagmorgen Schneemengen zwischen 15 und 30 Zentimetern möglich, teilte der DWD mit. Gefahr könne deshalb durch Glätte, blockierte Straßen und Wege sowie eingeschränkte Sicht drohen.

Auch für die Region München warnte der DWD wegen erwarteter Schneemengen von bis zu 15 Zentimetern vor Glätte, eingeschränkter Sicht und Verkehrsstörungen. Nördlich der Donau sei dagegen nur vereinzelt mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.

Im Laufe des Tages erwartet der DWD weitere Schneeschauer samt Glätte bei Temperaturen von minus zwei bis plus drei Grad Celsius. Zugleich wehe ein auffrischender, in Böen zeitweise starker Wind aus Südwest bis West. Im Süden Bayerns seien teilweise auch Schneeverwehungen möglich.