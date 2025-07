Jede zehnte Bäckerei ist schon verschwunden – wie geht es weiter?

Der Brotkonsum in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Wie eine aktuelle Yougov-Studie zeigt, hatten Kundinnen und Kunden 2019 noch fast zehn Prozent mehr Brot gekauft als im vergangenen Jahr. Nicht die einzige Herausforderung, mit der Bäckereien zu kämpfen haben. Die wachsende Konkurrenz von Discountern und steigende Produktionskosten setzen der Branche zu. Viele Betriebe geben auf, auch in Bayern. Von der Senkung der Stromsteuer, über die am Freitag im Bundesrat diskutiert wurde, werden wohl nicht alle profitieren. Für die Verbraucher sind das keine guten Nachrichten.

Georg Schneider, stellvertretender Innungsmeister des bayerischen Bäckerhandwerks, geht nicht davon aus, dass Backwaren mittelfristig wieder günstiger werden. „Auch früher gab es schon Kostensteigerungen in einzelnen Bereichen. Das konnte man halbwegs ausgleichen. Nun erleben wir aber, dass alle entscheidenden Faktoren gleichzeitig teurer werden: Rohstoffe, Energie und Lohnkosten. Das schlägt sich dann in den Preisen nieder“, sagt er unserer Redaktion.

Nur noch 45 Prozent der Kunden gegen regelmäßig zum Bäcker

Immer mehr Kunden kaufen deshalb bei Discountern ein. Der Preisabstand zu Bäckereien ist laut den Yougov-Daten so groß wie nie. Nur knapp 45 Prozent der Deutschen gehen laut der Studie noch regelmäßig in eine Bäckerei. Eine Folge: In den vergangenen fünf Jahren sind allein in Bayern rund zehn Prozent der Betriebe verschwunden. Schneider glaubt dennoch an die Zukunft kleinerer, familiengeführter Bäckereien: „Die sind nicht zum Aussterben verdammt, manche setzen ganz bewusst und erfolgreich auf die lokale Verwurzelung. Da ist der Bäcker oft Treffpunkt und Mittelpunkt des Ortes.“ Der Unternehmer, der selbst 19 Filialen betreibt, ist überzeugt davon, dass der persönliche Kontakt vielen Kunden etwas wert ist: „Es geht hier ja nicht nur um den Preis, sondern auch um eine Kulturfrage: Der Besuch einer Bäckerei hat mit Tradition und Einkaufserlebnis zu tun. Ein Erlebnis, das ich natürlich nicht habe, wenn ich mir beim Discounter eine Breze mit der Zange aus einer Plastikkiste hole“, sagt er.

Viele mittelständische Unternehmen versuchen, dieses Einkaufserlebnis zu stärken, indem sie gastronomische Angebote in ihre Filialen integrieren. Wenn die Gäste nicht nur zum Brotholen, sondern auch zum Frühstück oder Kaffeetrinken kommen, bringt das nicht nur mehr Umsatz, sondern auch eine engere Bindung. Denn, auch das sagt die Statistik: Die Deutschen konsumieren zwar weniger Brot, gehen deshalb aber nicht seltener in den Laden. „Das Konsumverhalten hat sich verändert. Die Kunden kaufen eher kleinere Backwaren als einen ganzen Laib Brot, weil sie dann jeden Tag etwas Frisches und Anderes haben“, sagt Schneider.

Der Trend zum Airfryer lässt Nachfrage nach Fertigbackwaren steigen

Von einem weiteren Trend werden Bäckereien allerdings kaum profitieren: Die Nachfrage nach Semmeln oder Brezen, die man selbst zu Hause aufbacken kann, steigt. Das liegt vor allem daran, dass in immer mehr privaten Küchen Heißluft-Fritteusen, sogenannte „Airfryer“, stehen. Damit werden solche Backwaren auch daheim in wenigen Minuten knusprig.

Nun hoffen Deutschlands Bäcker zumindest auf Entlastung bei einem entscheidenden Kostenfaktor: den Energiepreisen. Noch ist aber vielen nicht klar, ob sie selbst von der geplanten Senkung der Stromsteuer profitieren werden. Denn erstens sind „Schwellenwerte“ beim Stromverbrauch in der Produktion geplant, ab denen Firmen entlastet werden. Und zweitens fürchten manche Unternehmer den drohenden Papierkram. Für Bäcker Schneider steht fest, dass all seine Kolleginnen und Kollegen profitieren könnten, „wenn die Senkung der Stromsteuer ohne zusätzliche Anträge und Bürokratie umgesetzt wird“.