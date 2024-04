Insolvenzverfahren

17:57 Uhr

Die letzte Chance für Galeria

Mit der Galeria-Pleite steht für den Handel und die Innenstadt auch in Augsburg viel auf dem Spiel.

Plus Die neuen Eigentümer haben Erfahrung im Handel, das nötige Kapital und noch einen weiteren Trumpf. Die Beschäftigten müssen aber weiter zittern.

Von Matthias Zimmermann

Noch bevor die Verträge unterzeichnet waren, sickerte die Nachricht bereits durch: Der Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus hat einen Käufer gefunden, der die insolvente Warenhauskette als Ganzes übernehmen will. Am Mittwoch präsentierte Denkhaus zusammen mit dem Galeria-Geschäftsführer Olivier Van den Bossche die beiden Investoren bei einer Pressekonferenz in Essen.

Demnach haben die in New York ansässige Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners, hinter der der US-Milliardär Robert "Jack" Baker steht, und BB Kapital SA, die Vermögensverwaltung des deutschen Unternehmers Bernd Beetz, den Kauf von Galeria am Dienstag notariell besiegeln lassen. Damit ist eine wichtige Hürde im Insolvenzverfahren genommen. Gerettet ist das Unternehmen damit aber weiterhin nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen