15-jähriger Radler bei Unfall mit zwei Rehen schwer verletzt

Ein 15-jähriger Radfahrer ist östlich von Ludwigsburg in einen Unfall mit zwei Rehen geraten und schwer verletzt worden. Der Jugendliche wollte am Dienstagabend in Remseck-Hochdorf (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Fahrrad einem kreuzenden Reh ausweichen und kam von einem Weg auf die Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Dort kollidierte er demnach mit einem zweiten Reh, das dort plötzlich vor ihm gestanden haben soll. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Tiere verschwanden den Angaben zufolge.

Erhöhtes Risiko für Wildunfälle im Herbst und Winter

Sobald die Tage kürzer werden, steigt erfahrungsgemäß auch wieder das Risiko für Wildunfälle. Dass im Herbst besonders in Waldgebieten wieder vermehrt Wildwechsel stattfindet, ist laut einer Polizeisprecherin zu erwarten.

Den Unfall mit dem jungen Radfahrer schätzt sie aber als relativ außergewöhnlich ein, auch, weil Wildunfälle ihren Angaben nach normalerweise mit schnelleren Fahrzeugen wie Autos oder Motorrädern passieren.