Gersthofen

09:34 Uhr

Windhager-Pleite wird zum Wirtschaftskrimi

Plus Bis Ende Mai muss der Insolvenzverwalter eine Lösung für das von der Abwicklung bedrohte Heizungsunternehmen finden. Hinter den Kulissen wird hart gerungen.

Von Cordula Homann

Die Verwunderung war groß, als Anfang des Jahres erst Windhager Zentralheizungen in Österreich und im März auch die Tochter in Deutschland Insolvenz anmelden musste: ein Heizungsbauer pleite, mitten in der Energiewende? Windhager ist ein traditionsreicher Hersteller von Heizkesseln für erneuerbare Energien. In den vergangenen Jahren hatte sich das Unternehmen auf Pelletheizungen spezialisiert – und dabei wohl verkalkuliert.

Als ein Grund für das Scheitern Windhagers gelten die Turbulenzen auf den Energiemärkten nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Damals stieg aufgrund der Unsicherheit in der Bevölkerung der Preis für Pellets so rasant, dass das Interesse an Pelletöfen einbrach. Mit dem Chaos rund um das Heizungsgesetz flachte dann auch noch das Interesse an Wärmepumpen ab. Parallel dazu hatte der österreichische Konzern massiv in ein neues Wärmepumpenwerk in Pinsdorf (Salzkammergut) investiert. Kurz bevor die fast 100-Millionen-Euro teure Fabrik fertig war, meldete Windhager Insolvenz an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen