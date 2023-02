Wirecard-Affäre

17:10 Uhr

Richter nimmt Ex-Wirecard-Chef Braun kräftig in die Mangel

Plus Im Wirecard-Prozess muss sich der frühere Chef Markus Braun unangenehmen Fragen stellen. Frühere Äußerungen über eigenes Versagen sorgen für Erklärungsbedarf.

Von Stefan Stahl

Es wird ungemütlich für Markus Braun. Die Gesichtsfarbe des 53-Jährigen wirkt zunehmend rötlich. Er presst die Hände vor dem leicht nach vorn gebeugten Oberkörper immer wieder aufeinander, um so zumindest etwas Druck abzulassen. Der frühere Wirecard-Chef sieht sich am Donnerstag in München stundenlang bohrenden Nachfragen des Richters Markus Födisch ausgesetzt. Nun kann der Angeklagte nicht mehr wie am Montag weitgehend allein in dem bunkerartigen Gerichtssaal unter dem Gefängnis in Stadelheim Brauns Welt ausholend erklären. Nun muss er sich allerlei lästigen Widerworten erwehren.

