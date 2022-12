Tag Zwei im Wirecard-Prozess: Wer war der Chef der Bande?

Plus Am zweiten Verhandlungstag des Wirecard-Prozesses versucht der Verteidiger von Markus Braun einen doppelten Entlastungsangriff. Zunächst attackiert er die Staatsanwaltschaft.

Markus Braun betritt den Gerichtssaal mit einem Laptop unter dem Arm. Er hat sich wieder für das gleiche Outfit entschieden: Der ehemalige Wirecard-Chef trägt dunklen Anzug und Rollkragen-Pullover, fast schon eine Art Uniform des Angeklagten.